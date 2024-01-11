Шокирующее поведение водителя в Шяуляй: сбил трех девушек и столкнулся с полицейским автомобилем

По данным полиции, автомобиль не остановился, когда загорелся красный сигнал светофора, зацепил трех девушек, переходивших дорогу и поехал дальше. Ему навстречу случайно по ул. Тильжес ехал полицейский автомобиль. Они видели, как Toyota Prius зацепил пешеходов, а одна девушка даже оказалась на капоте Toyota Prius, а потом упала с него, поэтому стали останавливать приближавшегося к ним нарушителя, включив огни и сирену. Однако беглец, не сбавляя скорости, врезался в полицейский автомобиль.