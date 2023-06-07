Полиция информировала, что во вторник сообщили о том, что в 04.30 ч. того же дня в Клайпеде, на ул. Дианос, во дворе, мужчина 1964 г.р., по предварительным данным, пинал косулю ногами и сильно искалечил ее.

Сообщается, что охотникам пришлось застрелить искалеченное животное.

начато расследование по факту жестокого обращения с животным.