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В Клайпеде потребовалась помощь полиции и охотников. Сообщается о жестоком обращении с косулей.
Stirna
Stirna
© Shutterstock

Полиция информировала, что во вторник сообщили о том, что в 04.30 ч. того же дня в Клайпеде, на ул. Дианос, во дворе, мужчина 1964 г.р., по предварительным данным, пинал косулю ногами и сильно искалечил ее.

Сообщается, что охотникам пришлось застрелить искалеченное животное.

начато расследование по факту жестокого обращения с животным.

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