Школы и детские сады в Литве массово получают письма с угрозами взрывов

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детей эвакуируют и отпускают домой
ELTA
ru.DELFI.lt
Литовские образовательные заведения в пятницу с утра массово получили письма с угрозами взрывов, подтвердила полиция. Такие же атаки фиксируют в Латвии и Эстонии.

"С 6 часов утра поступило 140 писем на русском языке с угрозами взорвать школы и детские сады в разных городах страны", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Позже представитель полиции уточнил, что в учебные заведения поступило более 500 писем с угрозами взрывов.

"Сегодня ночью 500 образовательных учреждений получили письма с угрозами взрыва в 11.30 ч. Я думаю, что это провокация и попытка вызвать хаос. Но мы не можем рисковать и ставить под угрозу безопасность людей", – такое письмо получили родители от директора вильнюсской гимназии им. князя Гедиминаса.

Мать ученицы этой гимназии сказала Delfi, что она растеряна, но не верит в возможность взрыва.

"Конечно, я обеспокоена, шутить такими вещами нельзя, это связано с безопасностью детей, – сказала она. – Поскольку такие провокации бывали, не верится в плохое".

В Клайпеде в четверг 18 школ и детских садов получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке в учреждениях, однако взрывчатых веществ обнаружено не было.

В Литве в пятницу усилена работа полиции на объектах еврейской общины. По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, охрана объектов, связанных с еврейской общиной, усилена уже с субботы, после нападения террористической группировки "Хамас" на Израиль.

"Основное внимание уделяется тем объектам, где будут находиться люди, но при этом под наблюдением будут находиться и такие объекты, как синагоги, мемориалы, кладбища", – пояснил представитель полиции.

Как заявил Матонис, на объектах, связанных с еврейской общиной Литвы, пока инцидентов не зафиксировано.

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