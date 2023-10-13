Школы и детские сады в Литве массово получают письма с угрозами взрывов

"С 6 часов утра поступило 140 писем на русском языке с угрозами взорвать школы и детские сады в разных городах страны", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Позже представитель полиции уточнил, что в учебные заведения поступило более 500 писем с угрозами взрывов.

"Сегодня ночью 500 образовательных учреждений получили письма с угрозами взрыва в 11.30 ч. Я думаю, что это провокация и попытка вызвать хаос. Но мы не можем рисковать и ставить под угрозу безопасность людей", – такое письмо получили родители от директора вильнюсской гимназии им. князя Гедиминаса.

Мать ученицы этой гимназии сказала Delfi, что она растеряна, но не верит в возможность взрыва.

"Конечно, я обеспокоена, шутить такими вещами нельзя, это связано с безопасностью детей, – сказала она. – Поскольку такие провокации бывали, не верится в плохое".

В Клайпеде в четверг 18 школ и детских садов получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке в учреждениях, однако взрывчатых веществ обнаружено не было.