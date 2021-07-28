Серьезный пожар в Вильнюсе: возможно, женщина подожгла свое жилье

Сообщение поступило в 21.17 ч. по номеру 112.
Сообщалось, что в Вильнюсе, на ул. Геросёс Вильтес, 1, горит квартира на третьем этаже.
Представители Департамента пожарной безопасности и спасения сообщили, что во время пожара пострадали три человека, они отравились дымом.
Кроме того, спасатели при помощи автолестницы вывели из квартиры двоих человек. Жителей дома эвакуировали.
По словам очевидцев, женщина сама подожгла свою квартиру и нанесла ущерб другим жителям. По предварительным данным, пожарным-спасателям пришлось взломать двери и вывести из задымленной квартиры пострадавших, которые с трудом ориентировались в пространстве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Девенишкес (27)
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду посетил...
Правительство Литвы предлагает пойти путем Латвии: работодатели могли бы отстранить от работы непривитых (190)
28 июля на заседании правительства Литвы обсуждался...
"Мы довольно спокойно и тепло общались". Тихановская встретилась с Байденом (12)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ,...
Заместитель главы СОГГ: есть данные, что в Гродно две тысячи мигрантов ждут перехода границы (103)
Власти Литвы решили пока не размещать нелегалов в...
Правительство Литвы ввело новый критерий определения угрозы - количество занятых коек для ковидных больных (7)
Правительство Литвы в среду постановило связать...