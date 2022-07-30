Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, в 22.30 ч. поступило сообщение о том, что на территории предприятия из подземного резервуара с газом (газгольдера) вырывается пламя.

Полиция информировала, что пожар очень серьезный. Было закрыто движение на ул. Титнаго.

Пожарные работали на месте происшествия до 1.37 ч. Пламени не было с часа ночи. Вероятно, пожар закончился, когда выгорел газ.

От места, где произошел пожар, отогнали 11 автомобилей.

После того, как пожар прекратился, полицейские заметили, что повреждены пять автомобилей, которые находились на территории. Все они - с белорусскими регистрационными номерами. Во время пожара были повреждены автомобили Volvo XC90, VW Golf, BMW, Audi A6 и Peugeot. Полиция выясняет, кому принадлежали автомобили.

Начато расследование по факту уничтожения или нанесения порчи чужому имуществу.

Полиция перекрыла движение на ул. Титнаго, однако стоящий посреди дороги полицейский автомобиль не остановил водителя Toyota Prius. Полицейские догнали его. Выяснилось, что водитель пьян (1,9 промилле в первый и 1,99 промилле - во второй раз).