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В Висагнасе на ул. Парко столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
Серьезное ДТП в Висагинасе: столкнулись автомобиль и мотоцикл
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщение о ДТП поступило 26 августа, в 20.44 ч.

По предварительным данным, в ДТП пострадал мотоциклист.

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