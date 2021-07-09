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9 июля в Вильнюсском районе, на Молетском шоссе произошло серьезное ДТП. Сообщается о пострадавших.
Серьезное ДТП в Вильнюсском районе: столкнулись 4 автомобиля
© DELFI / Orestas Gurevičius

В 19.53 ч. поступило сообщение о том, что на Молетском шоссе столкнулись автомобили Audi, Toyota, Škoda и Toyota. Сообщалось о пострадавших в одном автомобиле.

Полиция информировала, что после ДТП дорога была закрыта, образовался затор.

На место происшествия выехали пожарные, скорая и полиция. Помощь пожарных не потребовалась, пострадавших удалось вызволить из машины до их проезда.

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