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По Единому номеру 112 сообщили о серьезном ДТП в Вильнюсе.
Серьезное ДТП в Вильнюсе: столкнулись два автомобиля, пострадавших увезли в больницу
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Информация поступила 14 августа, в 11.13 ч.

Сообщалось, что в Вильнюсе, на перекрестке Неменчинского шоссе и ул. Сваёню, столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие.

Полиция информировала, что столкнулся VW каршеринговой компании CityBee с BMW.

Пострадали два человека (пассажир одного автомобиля и водитель другого). Обоих пострадавших доставили в больницу.

Серьезное ДТП в Вильнюсе: столкнулись два автомобиля, пострадавших увезли в больницу
© Facebook

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