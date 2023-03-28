Серьезное ДТП в Вильнюсе, движение на улице Киртиму восстановлено

По данным Вильнюсской полиции, ДТП на ул. Киртиму произошло в 11.45 ч.

На дороге в сторону Гарюная, не доезжая до виадука на ул. Лентварё, столкнулись тягач Daf и легковой автомобиль VW.

Сообщается, что люди в ДТП не пострадали, но из-за ДТП было перекрыто движение на ул. Киртиму.

Сейчас движение восстановлено.