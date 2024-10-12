2024.10.12 07:37

Серьезное ДТП в Вильнюсе – два BMW оказались на разделительной полосе, повалили деревья

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt

В пятницу поздно вечером в Вильнюсе в ДТП попали два BMW. Один из них перевернулся.

По данным полиции, в 23.30 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Укмергес в ДТП попали два BMW.

Звонивший сказал, что могут быть пострадавшие и зажатые.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, в автомобилях никто не был зажат. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.

По предварительным данным, во время ДТП люди не пострадали.

Оба автомобиля ехали со стороны центра, вероятно мчались на высокой скорости, оба оказались на разделительной полосе, сломали деревья и забор, выехали на встречную полосу, где и остановились. Они не только выехали на встречную полосу, но и столкнулись, один перевернулся.

Сообщается, что водители были трезвыми.

Из-за ДТП временно было перекрыто движение в сторону центра.

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