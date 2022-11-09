Серьезное ДТП в Укмергском районе: столкнулись Volvo и тягач

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 9 ноября, в 11.55 ч. полиция обратилась за помощью к пожарным-спасателям, поскольку после ДТП из одной из машин шел дым (столкнулись Volvo и тягач Renault).

Выяснилось, что пожара не было, только вытекла охлаждающая жидкость. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор Volvo.

В ДТП люди не пострадали.