Серьезное ДТП в Укмергском районе: столкнулись Volvo и тягач

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 9 ноября, в 11.55 ч. полиция обратилась за помощью к пожарным-спасателям, поскольку после ДТП из одной из машин шел дым (столкнулись Volvo и тягач Renault).
Выяснилось, что пожара не было, только вытекла охлаждающая жидкость. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор Volvo.
В ДТП люди не пострадали.
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