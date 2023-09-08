Серьезное ДТП в Тракайском районе: в результате лобового столкновения пострадали 5 человек

По данным полиции Вильнюсского округа, в ДТП пострадали пять человек. Одна женщина получила очень серьезные травмы, врачи борются за ее жизнь.

О ДТП сообщили в 14.24 ч.

На 37-м км дороги Тракай-Пренай столкнулись автомобили Audi и VW.

По словам звонившего, около деревни Маркутишкес он заметил ехавший со стороны Пренай темный внедорожник. Машина ехала по встречной полосе прямо на его автомобиль. Водителю удалось избежать столкновения.

Водитель посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что внедорожник врезался в другой автомобиль.