Серьезное ДТП в Тракайском районе: в результате лобового столкновения пострадали 5 человек

 
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ФОТО: DELFI

В пятницу в ДТП в Тракайском районе, на дороге А16, пострадали пять человек.

По данным полиции Вильнюсского округа, в ДТП пострадали пять человек. Одна женщина получила очень серьезные травмы, врачи борются за ее жизнь.

О ДТП сообщили в 14.24 ч.

На 37-м км дороги Тракай-Пренай столкнулись автомобили Audi и VW.

По словам звонившего, около деревни Маркутишкес он заметил ехавший со стороны Пренай темный внедорожник. Машина ехала по встречной полосе прямо на его автомобиль. Водителю удалось избежать столкновения.

Водитель посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что внедорожник врезался в другой автомобиль.

На место происшествия выезжала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

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