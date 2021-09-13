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Департамент полиции Литвы информирует о серьезном ДТП в Тельшяйском районе. Сообщается о гибели человека.
Серьезное ДТП в Тельшяйском районе: один мужчина погиб
© AFP / Scanpix

13 сентября, в 17.18 ч., в Тельшяйском районе, в деревне Каунатава, столкнулись автомобили Opel Zafira и Honda Jazz.

В ДТП пострадали три человека, а пассажир Opel Zafira (1944 г.р.) около 18.22 ч. скончался в автомобиле скорой помощи.

Ведется расследование.

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