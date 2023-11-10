Серьезное ДТП в Пренайском районе: водитель пьян, пострадали три женщины

По данным полиции, в 14.30 ч. поступило сообщение о том, что в Пренайском районе, в Мачюнай, столкнулись легковые автомобили Volvo и BMW. На место происшествия выехали врачи, поскольку пострадали три женщины.
По предварительным данным, за рулем Volvo ехал пьяный мужчина (1962 г.р.) - 2,19 промилле.
По данным полиции, пострадали две пассажирки Volvo (1958 и 1960 г.р.) и пассажирка BMW (1940 г.р.).
Двух женщина врачи увезли в Каунасскую клинику, а третью в Пренайскую больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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