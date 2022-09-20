Серьезное ДТП в Паневежисе: столкнулись два автомобиля, произошла утечка газа

ДТП произошло около 2 ч. ночи.

По данным полиции, в Паневежисе, на ул. Клайпедос, Citroen 5 поворачивал на ул. Тулпю. На перекрестке в Citroen 5 врезался другой автомобиль. Подозревают, что это был VW Golf.

Виновник с места ДТП уехал, но полиции известен номер машины. Беглеца ищет полиция.

Водителю (1973 г.р.) Citroen 5 потребовалась помощь врачей. Мужчина был трезвым. На место ДТП вызывали пожарных-спасателей. Они отключили и достали аккумулятор из Citroen 5.

Пожарные-спасатели дежурили пока из бака автомобиля не вышел весь газ. После этого машину увезли.

Полиция ведет расследование.