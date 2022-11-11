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По Единому номеру службы спасения поступило сообщение о том, что в Кельмеском районе произошло серьезное ДТП. Сообщается о зажатом в машине человеке.
Серьезное ДТП в Кельмеском районе: зажат человек, дорога перекрыта
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О несчастье сообщили в 12.05 ч.

По предварительным данным, в деревне Папруджяй (Кельмеский район), на ул. Плянто, произошло ДТП, зажат человек.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что столкнулись тягач и легковой автомобиль.

В легковом автомобиле зажат водитель, его вызволяют из машины, информации о его состоянии пока нет.

Водитель грузовика не пострадал.

Из-за ДТП дорога стала непроездной.

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