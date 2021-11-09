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Каунасская служба пожарной безопасности и спасения информирует о серьезном ДТП в Кедайняйском районе.
Серьезное ДТП в Кедайняйском районе: столкнулись тягач и автомобиль
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщается, что 9 ноября, в 15.18 ч., поступила информация о ДТП на дороге номер 229, на пути из Йосвайняй в Цинкишкес. Тягач столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, сообщалось о пострадавших.

Пожарные-спасатели на месте происшествия нашли съехавший с дороги тягач и стоящий на дороге легковой автомобиль.

Из легковушки спасатели доставали пострадавшую женщину. Выяснилось, что водитель легковушки скончалась. В машине находился также ребенок.

По предварительным данным, ребенок не пострадал, его осмотрели врачи.

Водитель тягача в сознании, его также осмотрели врачи скорой помощи.

Сообщается, что движение на этом участке дороги временно закрыто.

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