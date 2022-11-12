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В субботу в Калварийском муниципалитете, в деревне Юнгенай, на дороге Мариямполе-Калвария, произошло серьезное ДТП.
Серьезное ДТП в Калварийском муниципалитете: столкнулись три автомобиля и трактор
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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 12.29 ч. поступили данные о том, что в деревне Юнгенай столкнулись четыре автомобиля.

Столкнулись три легковушки и трактор. По предварительным данным, в одном автомобиле была зажата женщина, ее освободили и передали в руки врачей.

Очевидцы сообщали, что движение на дороге было полностью парализовано.

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