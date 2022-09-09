Серьезное ДТП парализовало въезд в Вильнюс

По данным полиции, в 12 ч. на дороге Вильнюс-Каунас, около базы Maxima произошло столкновение легкового автомобиля Volvo и автотрала.

Пострадали два человека.

Из-за ДТП было нарушено движение на магистрали A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Затор стоял до Григишкес. На месте происшествия работала полиция.