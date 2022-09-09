Серьезное ДТП парализовало въезд в Вильнюс

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На въезде в Вильнюс, около базы Maxima, столкнулись легковой автомобиль и автотрал. Из-за ДТП ехавшие в Вильнюс со стороны Каунаса водители попали в затор.
По данным полиции, в 12 ч. на дороге Вильнюс-Каунас, около базы Maxima произошло столкновение легкового автомобиля Volvo и автотрала.
Пострадали два человека.
Из-за ДТП было нарушено движение на магистрали A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Затор стоял до Григишкес. На месте происшествия работала полиция.
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