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На въезде в Вильнюс, около базы Maxima, столкнулись легковой автомобиль и автотрал. Из-за ДТП ехавшие в Вильнюс со стороны Каунаса водители попали в затор.
Серьезное ДТП парализовало въезд в Вильнюс
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По данным полиции, в 12 ч. на дороге Вильнюс-Каунас, около базы Maxima произошло столкновение легкового автомобиля Volvo и автотрала.

Пострадали два человека.

Из-за ДТП было нарушено движение на магистрали A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Затор стоял до Григишкес. На месте происшествия работала полиция.

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