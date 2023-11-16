Серьезное ДТП около Электренай: пострадали пять человек

По данным полиции, 15 ноября, в 17.14 ч. на 0,18 км дороги Клониняй–Мияугонис–Электренай автомобиль Toyota, которым управлял мужчина (1976 г.р.), поворачивая направо не пропустил ехавший ему навстречу по главной дороге Audi A4 с прицепом (водитель 1993 г.р.).

В ДТП пострадали водитель Audi A4 (назначено амбулаторное лечение) и ехавший с ним мальчик (2016 г.р., был госпитализирован), молодой человек (2014 г.р., был госпитализирован) и девушка (2000 г.р., назначено амбулаторное лечение). В ДТП пострадал и водитель Toyota (назначено амбулаторное лечение).