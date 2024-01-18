Серьезное ДТП на окраине Вильнюса: один автомобиль перевернулся

Полиция информировала, что в 14.42 ч. поступило сообщение о том, что на шоссе Абею Тауту Республикос, на пути в сторону Траку Воке, произошло ДТП.

Звонившие сказали, что один автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В машине могут быть зажаты люди.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, столкнулись три автомобиля. Выяснилось, что зажатых не было.

По предварительным данным, во время ДТП пострадали два человека, их увезли в больницу.

Очевидцы рассказали журналисту Delfi, что автомобиль Mitsubishi ехал в сторону Вильнюса и на скользкой дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Audi.

Сообщается, что после этого в заднюю часть Mitsubishi врезался микроавтобус Iveco.