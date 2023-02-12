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В воскресенье поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко произошло ДТП.
Серьезное ДТП на одной из основных улиц Вильнюса: столкнулись три автомобиля
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По данным полиции, в 11 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко, около виадука на ул. M.-K. Чурлёнё, на пути из центра столкнулись три автомобиля: Mercedes Benz GLC, Volvo и Mercedes Benz G.

Сообщается, что в ДТП пострадали 2 человека, их доставили в больницу.

на месте происшествия работает полиция. Очевидцы рассказали, что Mercedes Benz GLC стоял на ул. Гележинё Вилко с включенными аварийными сигналами. Вероятно, другие автомобили не заметили его вовремя и не успели объехать.

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