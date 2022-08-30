Серьезное ДТП на Минском шоссе: BMW взял на таран автомобиль Ford

ДТП произошло 29 августа, после 22 ч. На ремонтируемом участке автомобиль Ford съехал с дороги и перевернулся.
Водитель перевернувшейся машины рассказал журналисту Delfi.lt, что он ехал по второй полосе, когда в его машину сзади врезался ехавший на высокой скорости автомобиль BMW.
После удара Ford оказался в канаве. Беременную пассажирку скорая увезла в больницу.
Водитель BMW уверяет, что не мог избежать столкновения, поскольку Ford преградил ему путь.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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