Серьезное ДТП на Минском шоссе: BMW взял на таран автомобиль Ford

ДТП произошло 29 августа, после 22 ч. На ремонтируемом участке автомобиль Ford съехал с дороги и перевернулся.

Водитель перевернувшейся машины рассказал журналисту Delfi.lt, что он ехал по второй полосе, когда в его машину сзади врезался ехавший на высокой скорости автомобиль BMW.

После удара Ford оказался в канаве. Беременную пассажирку скорая увезла в больницу.

Водитель BMW уверяет, что не мог избежать столкновения, поскольку Ford преградил ему путь.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.