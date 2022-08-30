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В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, один из них съехал с дороги и перевернулся. Пострадала беременная пассажирка.
Серьезное ДТП на Минском шоссе: BMW взял на таран автомобиль Ford
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ДТП произошло 29 августа, после 22 ч. На ремонтируемом участке автомобиль Ford съехал с дороги и перевернулся.

Водитель перевернувшейся машины рассказал журналисту Delfi.lt, что он ехал по второй полосе, когда в его машину сзади врезался ехавший на высокой скорости автомобиль BMW.

После удара Ford оказался в канаве. Беременную пассажирку скорая увезла в больницу.

Водитель BMW уверяет, что не мог избежать столкновения, поскольку Ford преградил ему путь.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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