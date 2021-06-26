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Сообщение о ДТП поступило в субботу, в 18.29 ч. По предварительным данным, в ДТП пострадали люди.
Серьезное ДТП на дороге Каунас-Вильнюс: столкнулись три автомобиля
© DELFI

Вильнюсская полиция информировала, что на дороге A1, около Рикантай, столкнулись три легковых автомобиля.

Утверждают, что после столкновения, один из автомобилей перевернулся.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась мужчине и женщине, одного из пострадавших скорая увезла в полицию.

Люди утверждают, что движение на этом участке осложнено. На месте происшествия работает полиция и врачи.

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