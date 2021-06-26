Серьезное ДТП на дороге Каунас-Вильнюс: столкнулись три автомобиля

Вильнюсская полиция информировала, что на дороге A1, около Рикантай, столкнулись три легковых автомобиля.

Утверждают, что после столкновения, один из автомобилей перевернулся.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась мужчине и женщине, одного из пострадавших скорая увезла в полицию.

Люди утверждают, что движение на этом участке осложнено. На месте происшествия работает полиция и врачи.