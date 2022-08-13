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13 августа, в 9.18 ч., на дороге A1, в Каунасе, у деревни Гирайтес, произошло серьезное ДТП. Очевидцы сообщают о больших заторах.
Серьезное ДТП на дороге А1: перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека
© Facebook

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что на дороге A1 (в сторону Клайпеды), в Каунасе произошло ДТП.

Сообщается, что один автомобиль перевернулся на крышу.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 4 человека.

Очевидцы сообщают, что в сторону Клайпеды образовались большие заторы, поэтому лучше выбирать другой путь.

Серьезное ДТП на дороге А1: перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека
© Facebook

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