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Близкие обнаружили в лесу тела двух человек.
Angelas
Angelas
© Shutterstock

Полиция Таурагского округа сообщает, что 19 апреля, в 12.45 ч. в Шилальском районе, в деревне Деглишкес, в лесу обнаружены тела мужчины (1969 г.р.) и женщины (1973 г.р.).

Женщина и мужчина до трагедии жили вместе. В полицию о смерти пары сообщили ее близкие. Рядом с телами была обнаружена удавка.

Полиция выясняет обстоятельства смерти покойных.

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