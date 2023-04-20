Полиция Таурагского округа сообщает, что 19 апреля, в 12.45 ч. в Шилальском районе, в деревне Деглишкес, в лесу обнаружены тела мужчины (1969 г.р.) и женщины (1973 г.р.).
Женщина и мужчина до трагедии жили вместе. В полицию о смерти пары сообщили ее близкие. Рядом с телами была обнаружена удавка.
Полиция выясняет обстоятельства смерти покойных.
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