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Дрон, прилетевший из Беларуси в Литву, сбросил сигареты, но они застряли на дереве. Чтобы получить ценный груз, литовцу, подельнику контрабандистов, пришлось спилить дерево, сообщает пограничная служба Литвы.
Сброшенные с дрона сигареты застряли на дереве в Литве
© vsat.lrv.lt

23-летнего литовца и только что спиленное дерево обнаружил пограничный патруль. Рядом находились 756 пачек беларусских сигарет. Мужчине грозит штраф до 6000 тысяч евро и административная ответственность за нахождение в заповеднике и ущерб природе.

Сброшенные с дрона сигареты застряли на дереве в Литве
© vsat.lrv.lt

В тот же день литовские пограничники задержали в лесу еще двух местных жителей. Оба несли упаковки с сигаретами.

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