Сброшенные с дрона сигареты застряли на дереве в Литве

23-летнего литовца и только что спиленное дерево обнаружил пограничный патруль. Рядом находились 756 пачек беларусских сигарет. Мужчине грозит штраф до 6000 тысяч евро и административная ответственность за нахождение в заповеднике и ущерб природе.

В тот же день литовские пограничники задержали в лесу еще двух местных жителей. Оба несли упаковки с сигаретами.