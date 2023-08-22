22 августа 2023 г. 12:44

Сбежавший с места ДТП водитель оказал сопротивление стражам порядка

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Klaipėdos aps. VPK
В понедельник в Вильнюсском районе мужчина, совершивший ДТП, не только уехал с места происшествия, но и позже оказал сопротивление приехавшим к нему полицейским.

Полиция информировала, что 21 августа, в 19.44 ч., в деревне Мажейкяй (Вильнюсский район), во дворе дома, мужчина (1962 г.р.), которого подозревают в том, что он ушел с места происшествия, не выполнял законные требования полиции и оказал сопротивление стражам порядка. Полицейские не пострадали.

Выяснилось, что мужчину подозревают в том, что в 19.30 ч. он съехал с дороги на автомобиле Land Rover и перевернулся.

Звонивший в полицию человек сказал, что водитель пострадал, у него идет кровь. Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что водителя с места ДТП увезли. Подозреваемого нашли и закрыли в изолятор временного содержания. Мужчина от проверки на трезвость отказался.

Начато расследование.

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