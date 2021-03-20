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Гедиминаса Акелиса (1991 г.р.), сбежавшего из Алитусской колонии, 20 марта задержали в Августове (Польша) за рулем угнанного в Литве автомобиля.
Сбежавшего из Алитусской колонии заключенного задержали в Польше за рулем угнанного автомобиля
© KD nuotr.

Департамент тюрем отмечает, что он сбежал из Алитусской открытой колонии 19 марта 2021 года, когда его отпустили в Друскининкайскую больницу.

Его объявили в розыск после того, как в установленное время он не явился в колонию. Сейчас проводят расследование.

Кстати, по решению суда Акелис на три года лишен прав на вождение с декабря 2020 год. Осужденный должен был выйти на волю 18 мая 2021 г.

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