Сбежавшего из Алитусской колонии заключенного задержали в Польше за рулем угнанного автомобиля

Департамент тюрем отмечает, что он сбежал из Алитусской открытой колонии 19 марта 2021 года, когда его отпустили в Друскининкайскую больницу.
Его объявили в розыск после того, как в установленное время он не явился в колонию. Сейчас проводят расследование.
Кстати, по решению суда Акелис на три года лишен прав на вождение с декабря 2020 год. Осужденный должен был выйти на волю 18 мая 2021 г.
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