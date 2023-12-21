Сбежавшая из вильнюсской тюрьмы молодая женщина в тот же день была задержана в Ширвинтском районе

Вильнюсская тюрьма сообщала, что 20 декабря в установленное время в колонию не вернулась осужденная Светлана Домбровская (2001 г.р.).

Связаться с ней не удалось, поэтому женщину объявили в розыск. Поскольку у женщины на ноге был браслет, за ее передвижениями следила полиция и о месте ее нахождения информировала коллег в Ширвинтском районе.