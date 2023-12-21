Сбежавшая из вильнюсской тюрьмы молодая женщина в тот же день была задержана в Ширвинтском районе

 
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ФОТО: Generalinės prokuratūros nuotr.
Литовская служба тюрем информирует, что задержана сбежавшая из тюрьмы осужденная Светлана Домбровская.

Вильнюсская тюрьма сообщала, что 20 декабря в установленное время в колонию не вернулась осужденная Светлана Домбровская (2001 г.р.).

Связаться с ней не удалось, поэтому женщину объявили в розыск. Поскольку у женщины на ноге был браслет, за ее передвижениями следила полиция и о месте ее нахождения информировала коллег в Ширвинтском районе.

По данным полиции, в 19.50 ч. женщину нашли в Ширвинтском районе, на 46-км дороги Вильнюс-Паневежис в стоявшем автомобиле Seat.

Беглянку вернули в колонию, водителя авто (2003 г.р.) допросили.

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