Самовольно занявшие чужое жилье люди разорили его и украли коллекцию шлемов

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
12 ноября в полицию обратилась женщина, которая обнаружила необычную кражу в своем доме в Балсю содай.

12 ноября, в 13 ч. в Вильнюсскую полицию обратилась хозяйка дома на ул. Балсю соду 5-ои. Она сказала, что приехав в свой дом, где не жила долгое время, обнаружила, что он разорен. В доме выбито окно, украдены три кровати и старинный буфет, другая мебель испорчена. Из дома украли ящик с посудой, в доме разбили плитку на полу, оборвали обои, сломали стиральную машину и полки.

Кроме того, была украдена коллекция из 8 шлемов. Ущерб 5000 евро.

По словам женщины, в доме явно жили незнакомые люди.

Обстоятельства происшествия расследует полиция, ведется расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии