Самовольно занявшие чужое жилье люди разорили его и украли коллекцию шлемов

12 ноября, в 13 ч. в Вильнюсскую полицию обратилась хозяйка дома на ул. Балсю соду 5-ои. Она сказала, что приехав в свой дом, где не жила долгое время, обнаружила, что он разорен. В доме выбито окно, украдены три кровати и старинный буфет, другая мебель испорчена. Из дома украли ящик с посудой, в доме разбили плитку на полу, оборвали обои, сломали стиральную машину и полки.