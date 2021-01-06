С утра пьяный мужчина без прав управлял автомобилем без техосмотра

Скопировать ссылку С утра пьяный мужчина без прав управлял автомобилем без техосмотра

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5 января, в 10.30 ч., в Юрбаркском районе, в дер. Падубисис, полиция остановила автомобиль Opel Vectra, которым управлял житель (1973 г.р.) деревни Гадвайшай, у которого не было прав. Мужчина был сильно пьян (2,72 промилле).