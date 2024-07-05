С собой покончить пытался полицейский шилальского комиссариата

Жизни полицейского опасность не угрожает. Его увезли в психиатрическую клинику.
Факт этого инцидента подтвердил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Вышеупомянутый сотрудник работает в полиции 14 лет.
Все сотрудники полиции каждых два года проходят медкомиссию (те, у кого есть проблемы со здоровьем, проходят комиссию каждый год).
В составе врачей комиссии есть и психиатры. Однако на комиссии сотрудники полиции часто не указывают, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем.
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