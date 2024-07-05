2024.07.05 15:03

С собой покончить пытался полицейский шилальского комиссариата

 
Айнис Гурявичюс
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

4 июля в конце рабочего дня в туалете шилальского комиссариата был обнаружен сотрудник 1987 года. Следователь был ранен. Он находился в комиссариате в рабочее время, был в униформе.

Жизни полицейского опасность не угрожает. Его увезли в психиатрическую клинику.

Факт этого инцидента подтвердил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Вышеупомянутый сотрудник работает в полиции 14 лет.

Все сотрудники полиции каждых два года проходят медкомиссию (те, у кого есть проблемы со здоровьем, проходят комиссию каждый год).

В составе врачей комиссии есть и психиатры. Однако на комиссии сотрудники полиции часто не указывают, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем.

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