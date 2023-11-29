С собой покончил молодой врач Сантаришкской больницы

"Печальная новость из Сантаришкес – из жизни ушел молодой врач. Полиция проводит расследование, поэтому прошу воздержаться от первичных оценок. В больнице работает команда психологов, которая оказывает помощь коллегам, также связались с семьей, предложили помощь.
Просим в этот тяжелый час отнестись к семье с пониманием. Мы выражаем соболезнования близким и всем кто был знаком с молодым человеком", – писал министр.
Департамент полиции немного рассказал о трагедии.
Сообщается, что тело было найдено 28 ноября, в 6.40 ч., в Вильнюсе. Начато расследование.
По предварительным данным, тело обнаружил отец покойного.
В своем комментарии представители Сантаришкской клиники отметили, что община врачей больницы потрясена смертью коллеги абдоминального хирурга Марюса Петрулёниса, который возглавлял роботизированную хирургию.
По данным представителей клиники, врач Марюс бел ценным и важным членом команды: он был опытным абдоминальным хирургом, профессионалом, интересовавшимся инновациями, его ценили пациенты, любили коллеги. Много внимания он уделял трансплантации печени, лечению онкобольных, обучению студентов и резидентов.
С лета 2023 г. он возглавлял группу роботизированной хирургии.