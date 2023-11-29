С собой покончил молодой врач Сантаришкской больницы

"Печальная новость из Сантаришкес – из жизни ушел молодой врач. Полиция проводит расследование, поэтому прошу воздержаться от первичных оценок. В больнице работает команда психологов, которая оказывает помощь коллегам, также связались с семьей, предложили помощь.

Просим в этот тяжелый час отнестись к семье с пониманием. Мы выражаем соболезнования близким и всем кто был знаком с молодым человеком", – писал министр.

Департамент полиции немного рассказал о трагедии.

Сообщается, что тело было найдено 28 ноября, в 6.40 ч., в Вильнюсе. Начато расследование.

По предварительным данным, тело обнаружил отец покойного.

В своем комментарии представители Сантаришкской клиники отметили, что община врачей больницы потрясена смертью коллеги абдоминального хирурга Марюса Петрулёниса, который возглавлял роботизированную хирургию.