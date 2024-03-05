С помощью виртуального платежного средства злоумышленники приобрели 21,2 тонн дизельного топлива

 
ущерб составляет 31 656 евро
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis
Создав виртуальное кредитное платежное средство, неустановленные лица приобрели за счет компании 21,2 т. дизельного топлива.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник около 12:42 в полицию Шяуляйского округа поступило от сообщение компании о том, что в период с 26 февраля по 2 марта при незаконном использовании данных компании, предположительно, было создано виртуальное кредитное платежное средство и на заправочных станциях приобретено 21 233 литра дизельного топлива. Ущерб составляет 31 656 евро.

Начато досудебное расследование по фактам мошенничества, незаконного доступа к информационной системе, изготовления поддельного электронного платежного средства, подделки подлинного электронного платежного средства либо незаконного владения электронным платежным средством или его данными, а также незаконного использования электронного платежного средства или его данных.

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