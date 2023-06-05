aA
В воскресенье в Шяуляйском районе на машине каталась компания молодых людей. Они попали в ДТП, пострадали 6 человек.
С дороги съехал и перевернулся Ford, пострадали 6 человек
© DELFI / Josvydas Elinskas

4 июня, в 16.26 ч., в Юргайчай (Шяуляйский район) с дороги съехал и перевернулся автомобиль Ford Galaxy, которым управлял молодой человек (2005 г.р.).

В ДТП пострадали: несовершеннолетний (2005 г.р.), несовершеннолетняя (2005 г.р.), несовершеннолетняя (2005 г.р.). Они были госпитализированы. Водитель и еще двое пассажиров 2005 г.р. и 2004 г.р. получили разные травмы, но после оказания первой помощи им назначено амбулаторное лечение.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Представители ресторанов не могут найти работников: люди ленятся, не хотят работать

Летний период - настоящая головная боль для сферы...

Сейм взялся за пиратство в Литве: ждут более высокие штрафы и лишение свободы на более длительный срок

В пятницу Сейм уточнил ответственность за незаконное...

Неуважение к клиенту: циничный ответ представителей "Вильнюсского общественного транспорта"

На обычный вопрос клиент "Вильнюсского общественного...

Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет сделать общественный транспорт бесплатным

Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет...

В Вильнюсе снова меняется расписание общественного транспорта

МП "Услуги сообщения" информирует, что для удобства...