С дороги съехал и перевернулся Ford, пострадали 6 человек

4 июня, в 16.26 ч., в Юргайчай (Шяуляйский район) с дороги съехал и перевернулся автомобиль Ford Galaxy, которым управлял молодой человек (2005 г.р.).

В ДТП пострадали: несовершеннолетний (2005 г.р.), несовершеннолетняя (2005 г.р.), несовершеннолетняя (2005 г.р.). Они были госпитализированы. Водитель и еще двое пассажиров 2005 г.р. и 2004 г.р. получили разные травмы, но после оказания первой помощи им назначено амбулаторное лечение.

Начато расследование.