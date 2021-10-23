С чужим "паспортом возможностей" – и в магазин, и в салон игровых автоматов

22 октября, в 16.40 ч., на ул. Атейтес в салон игровых автоматов пришел мужчина (1985 г.р.), который предъявил "паспорт возможностей", принадлежащий мужчине 1982 г.р.

В 18.40 ч. того же дня, на ул. Укмергес, в торговом центре мужчина 1983 г.р. предъявил полиции документ, принадлежащий мужчине 1979 г.р.

Третий нарушитель (1995 г.р.) попался в торговом центре на ул. Упес в 19.30 ч. - он предъявил полиции "паспорт возможностей", принадлежащий молодому человеку 1991 г.р.

Начаты расследования по 1 ч. 302 ст. УК ЛР. За нарушение подозреваемым грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

22 октября такое же расследование было начато в Паневежисе. В 16.47 ч. на ул. Вакаринес мужчина (1976 г.р.) в торговом центре предъявил "паспорт возможностей", принадлежащий другому лицу.