С чужим "паспортом возможностей" – и в магазин, и в салон игровых автоматов

22 октября, в 16.40 ч., на ул. Атейтес в салон игровых автоматов пришел мужчина (1985 г.р.), который предъявил "паспорт возможностей", принадлежащий мужчине 1982 г.р.
В 18.40 ч. того же дня, на ул. Укмергес, в торговом центре мужчина 1983 г.р. предъявил полиции документ, принадлежащий мужчине 1979 г.р.
Третий нарушитель (1995 г.р.) попался в торговом центре на ул. Упес в 19.30 ч. - он предъявил полиции "паспорт возможностей", принадлежащий молодому человеку 1991 г.р.
Начаты расследования по 1 ч. 302 ст. УК ЛР. За нарушение подозреваемым грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
22 октября такое же расследование было начато в Паневежисе. В 16.47 ч. на ул. Вакаринес мужчина (1976 г.р.) в торговом центре предъявил "паспорт возможностей", принадлежащий другому лицу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Два сценария управления пандемией: или перешагнем рубеж, или ждет новый удар в ноябре
Страсти из-за масок, вакцины и "паспорта возможностей" в...
Почти 200 полицейских проверяли подлинность "паспортов возможностей" у посетителей ТЦ (17)
В субботу заместитель генкомиссара Арунас Паулаускас...
Около президентского дворца - акция протеста в поддержку общины ЛГБТ (82)
22 октября около президентского дворца - акция протеста...
Обзор данных: эта волна COVID-19 в Литве будет крупнейшей за все время пандемии (76)
Четвертая волна COVID-19 в Литве вскоре станет...
Климатолог прогнозирует хорошую погоду на длинные выходные (2)
" Литва во второй половине следующей недели останется в...