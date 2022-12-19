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В минувшие выходные пограничники Друскининкай вытащили из Немана еще три груза белорусских сигарет. На белорусской стороны контрабандисты действуют свободно и "незаметно" для белорусских пограничников – только на прошлой неделе литовские пограничники задержали 7 подобных "посылок". Всего в этом году было задержано 42 таких груза, которые переняли пограничники в Друскининкай.
С белорусской стороны через Неман запускают "сигаретные льдины"
© VSAT

В ночь с пятницы на субботу около полуночи пограничники в пределах деревни Липлюнай заметили, что между льдинами по Неману плывет подозрительный объект. С виду он был похож на льдину.

Пограничники на моторной лодке подплыли к объекту и доставили его на берег. Выяснилось, что это груз контрабандных сигарет, обложенный снегом и льдом. В Литву пытались доставить 1250 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.

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На грузе было GPS-оборудование. В 200 м от этого объекта пограничники заметили еще одну подозрительную "льдину". Ситуация повторилась – на этот раз обнаружили груз из 1000 пачек сигарет Fest.

Начато расследование.

В субботу в пределах деревни Гердашяй был обнаружен выброшенный на берег груз - 2000 пачек сигарет Fest и Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями.

17 км границы с Беларусью проходят по Неману.

На белорусской стороне контрабандисты чувствуют себя свободно и ничего не боятся.

В этом году литовские пограничники выловили из Немана 42 таких контрабандных груза.

Только на прошлой неделе зафиксировано 7 таких посылок, начато 5 расследований.

Аналогичные грузы попадаются и пограничникам Швенченского района, там контрабанду сплавляют по реке Нерис (7 км границы с Беларусью проходит по реке).

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