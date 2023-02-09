С банковского счета жителя Вильнюса мошенники в США обналичили крупную сумму

По данным правоохранительных органов, 8 февраля 12.40 час. мужчина (1973 г. р.), проживающий по адресу ул. Фламанду в Вильнюсе, подал заявление, в котором, по словам сотрудников, говорится о том, что с 22 декабря прошлого года до 8 февраля текущего года, после кражи данных и подделки банковской карты, в США была произведена 41 операция по обналичиванию средств с банковского счета мужчины. Причиненный ущерб составляет 10 204 евро.

Начато досудебное расследование по факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных.