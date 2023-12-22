Рыбалка на Немане закончилась трагедией: из лодки выпали два рыбака, спасти удалось лишь одного

В 14 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Гуогай (староство Тауракемиса), около ул. Панямуне, на Немане перевернулась лодка с людьми. Выяснилось, что из лодки выпали два рыбака.

В 14.12 ч. одного рыбака из воды достали другие рыбаки. Второго в 14.18 ч. рыбаки вытащили на другом берегу. Они доставили его к скорой.

Второй рыбак не выжил, врачам не удалось спасти ему жизнь. В 14.49 ч. врачи констатировали, что мужчина скончался.