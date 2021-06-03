Рядом с Вильнюсом в дерево врезался автомобиль, серьезно пострадал 15-летний подросток

Сообщается, что в ДТП пострадал несовершеннолетний подросток. о предварительным данным, пострадавшему 15 лет. Он находится в тяжелом состоянии, был доставлен в больницу, где его реанимируют.

Когда на место происшествия приехала полиция, в машине был лишь пострадавший подросток. Предполагают, что он и управлял автомобилем.