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3 июня, в 21.04 ч., по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в дер. Шиленай, на ул. Науёсёс Ревос, в дерево врезался легковой автомобиль Opel.
Рядом с Вильнюсом в дерево врезался автомобиль, серьезно пострадал 15-летний подросток
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сообщается, что в ДТП пострадал несовершеннолетний подросток. о предварительным данным, пострадавшему 15 лет. Он находится в тяжелом состоянии, был доставлен в больницу, где его реанимируют.

Когда на место происшествия приехала полиция, в машине был лишь пострадавший подросток. Предполагают, что он и управлял автомобилем.

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