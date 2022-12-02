Департамент миграции отмечает, что только на этой неделе поступило 10 таких сообщений. Во всех случаях мошенники рассказывали истории о том, что надо перевести деньги, мошенники говорили по-русски.

"Раньше такие звонки были редкими. Как известно, чаще мошенники представляются полицейскими, налоговыми инспекторами, банковскими служащими, но на этот раз они выбрали "иную профессию". Жители говорят о том же "почерке": звонящие русскоязычные мошенники, говорят, что они "из Миграции" и пытаются убедить людей перевести деньги", – сказала представитель ДМ Ингрида Либерите-Буткявичене.

По ее словам, понятно, что телефонные мошенники активизировались перед праздниками, они рассчитывают на рассеянность и доверчивость жителей.

Департамент миграции отмечает, что его работники не звонят жителями и не просят подтверждения данных для банковских операций, не просят по телефону перевести какие-то деньги или заплатить что-то за других людей.

Жителям, которые столкнулись с телефонными мошенниками, рекомендуется проявлять бдительность и сообщать о таких случаях по номеру 112.