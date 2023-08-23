23 августа 2023 г. 12:06

Руководитель шяуляйской клиники красоты не уплатила государству 67 000 евро налогов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
У директора одной из шяуляйских клиник красоты возникли неприятности из-за ненадлежащего ведения финансового учета и уклонения от уплаты налогов, сообщает Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП). По данным службы, будучи руководителем клиники и индивидуальным предпринимателем, женщина не уплатила в госбюджет почти 67 тыс. евро налогов.

По версии досудебного расследования, руководя клиникой красоты, женщина не включала в финансовый учет доходы, полученные за оказываемые клиентам аппаратные и лазерные косметические процедуры и услуги.

Подсчитано, что за 7 месяцев 2021 года за такие процедуры было получено около 72 тыс. евро, а в госбюджет не уплачено около 21 тыс. евро налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

По данным СРФП, помимо управления клиникой женщина занималась и индивидуальной предпринимательской деятельностью – выполняла косметические процедуры и проводила обучение. Почти за два года женщина получила около 275 тыс. евро, но не подтвердила их чеками купли-продажи услуг, не включила в финансовый учет и не уплатила налоги государству. Сумма неуплаченных налогов составила более 45 тыс. евро.

В ходе досудебного расследования женщина признала свою вину, поэтому Шяуляйская окружная прокуратура, которая вела расследование, приняла решение о прекращении досудебного расследования с освобождением женщины от уголовной ответственности. Женщина добровольно согласилась возместить причиненный государству ущерб и уже возместила большую часть начисленной суммы налога, сообщает СРФП.

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