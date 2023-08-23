Руководитель шяуляйской клиники красоты не уплатила государству 67 000 евро налогов

По версии досудебного расследования, руководя клиникой красоты, женщина не включала в финансовый учет доходы, полученные за оказываемые клиентам аппаратные и лазерные косметические процедуры и услуги.

Подсчитано, что за 7 месяцев 2021 года за такие процедуры было получено около 72 тыс. евро, а в госбюджет не уплачено около 21 тыс. евро налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

По данным СРФП, помимо управления клиникой женщина занималась и индивидуальной предпринимательской деятельностью – выполняла косметические процедуры и проводила обучение. Почти за два года женщина получила около 275 тыс. евро, но не подтвердила их чеками купли-продажи услуг, не включила в финансовый учет и не уплатила налоги государству. Сумма неуплаченных налогов составила более 45 тыс. евро.