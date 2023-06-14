В минувшую пятницу на границе Литвы и Польши, в пределах деревни Салапераугис пограничники проверили документы водителя автомобиля Ford Focus с финскими номерами, который выезжал из Литвы. Им управлял 44-летний гражданин Болгарии.
У пограничников вызвало подозрение немецкое водительское удостоверение мужчины. Сообщается, что документ был фальшивым. Водителя увезли на допрос, автомобиль передали ехавшим с ним попутчикам.
В пятницу вечером в Пасвальском районе в пределах деревни Шкилинпамушис пограничники остановили зарегистрированный в Чехии BMW X5.
Им управляла 26-летняя гражданка России, у которой есть постоянный вид на жительство в Нидерландах. Личные документы и документы на машину у женщины были в порядке, но ее выданное в Чехии водительское удостоверение вызвало подозрения. Документ оказался фальшивым.
Начато расследование по факту подделки документа.
Оба водителя были задержаны, после допросов их отпустили. За фальсификацию документов грозит лишение свободы до 4 лет.
Ведется расследование.
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