В минувшую пятницу на границе Литвы и Польши, в пределах деревни Салапераугис пограничники проверили документы водителя автомобиля Ford Focus с финскими номерами, который выезжал из Литвы. Им управлял 44-летний гражданин Болгарии.

У пограничников вызвало подозрение немецкое водительское удостоверение мужчины. Сообщается, что документ был фальшивым. Водителя увезли на допрос, автомобиль передали ехавшим с ним попутчикам.

В пятницу вечером в Пасвальском районе в пределах деревни Шкилинпамушис пограничники остановили зарегистрированный в Чехии BMW X5.

Им управляла 26-летняя гражданка России, у которой есть постоянный вид на жительство в Нидерландах. Личные документы и документы на машину у женщины были в порядке, но ее выданное в Чехии водительское удостоверение вызвало подозрения. Документ оказался фальшивым.

Начато расследование по факту подделки документа.

Оба водителя были задержаны, после допросов их отпустили. За фальсификацию документов грозит лишение свободы до 4 лет.

Ведется расследование.