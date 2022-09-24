Представители СОГГ сообщают, что в четверг вечером на около деревни Салапераугис, на дороге Мариямполе-Сувалки, для проверки был остановлен микроавтобус Volkswagen Transporter с немецкими номерами.

Ехавший в сторону Польши водитель гражданин России предъявил пограничникам необходимые документы, однако у пограничников подозрение вызвали документы ехавшего с ним другого россиянина.

В паспорте 37-летнего мужчины не было шенгенской визы, а постоянный вид на жительство в Чехии был необычным. Пограничники выяснили, что документ был подделкой. Пограничники задержали пассажира и взяли его под арест.

Начато расследование. За использование фальшивых документов подозреваемому грозит арест или лишение свободы на срок до 4 лет.

По предварительным данным, он попал в ЕС не через внешнюю границу Литвы.

Водитель Volkswagen Transporter продолжил свой путь.