Родители подтвердили: в понедельник найдено тело 15-летнего сына

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник.

В 16.44 ч. тело было извлечено из воды и передано полиции.

По данным Delfi, останки заметил человек, проплывавший на байдарке.

По предварительным данным, тело мужского пола находится в стадии разложения.

На место происшествия в деревне Валай приезжали родители пропавшего 15-летнего Миколаса.

Позже в группе "Поиски Миколаса" на Facebook отец пропавшего написал: "Сообщаем, что сегодня, спустя почти три месяца поисков, было найдено тело нашего сына Миколаса. Мы ездили на место и узнали одежду нашего ребенка. Ведется экспертиза, после нее информацию подтвердит полиция. Мы благодарим всех вас за помощь, поддержку и пожелания. Очень просим соблюдать порядок и спокойствие".

Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.