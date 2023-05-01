Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник.
В 16.44 ч. тело было извлечено из воды и передано полиции.
По данным Delfi, останки заметил человек, проплывавший на байдарке.
По предварительным данным, тело мужского пола находится в стадии разложения.
На место происшествия в деревне Валай приезжали родители пропавшего 15-летнего Миколаса.
Позже в группе "Поиски Миколаса" на Facebook отец пропавшего написал: "Сообщаем, что сегодня, спустя почти три месяца поисков, было найдено тело нашего сына Миколаса. Мы ездили на место и узнали одежду нашего ребенка. Ведется экспертиза, после нее информацию подтвердит полиция. Мы благодарим всех вас за помощь, поддержку и пожелания. Очень просим соблюдать порядок и спокойствие".
Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Дополнительные выходные в этом году: еще три раза можно устроить себе продолжительный отдых
Благодаря Первомаю у жителей Литвы было три выходных,...
В каких районах столицы Литвы самый чистый воздух?
Проблема загрязнения воздуха твердыми частицами...
Международный день поляков: на Ратушной площади в Вильнюсе состоится грандиозный концерт
По случаю Международного дня поляков 2 мая на Ратушной...
Родители подтвердили: в понедельник найдено тело 15-летнего сына Опознали по одежде
Останки, найденные неподалеку Вильнюса в понедельник...