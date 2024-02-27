Результаты внутреннего расследования BaltCap: Степуконис мог присвоить около 40,4 млн евро

Расследование также показало, что у бывшего главы фонда не было сообщников в команде BaltCap. Установлено, что денежные средства присваивались путем создания и подачи большого количества поддельных и подложных документов, а также, предположительно, путем совершения иных преступных деяний и дисциплинарных проступков. Присвоенные деньги направлялись на игровые платформы (принадлежащие Olympic Casino Group) и биржевую торговую платформу Interactive Brokers.

Большинство действий по выводу средств были произведены в 2021-2023 гг. В заявлении компании говорится, что нарушений в деятельности самого фонда не обнаружено – сделки и операции проводились в портфельных компаниях фонда и дочерних предприятиях этих компаний в Литве и Польше.

"Оглядываясь назад и изучая цепочку событий, мы признаем, что внутренние предохранители BaltCap не обеспечили надлежащий уровень безопасности, особенно в отношении портфельных компаний и их дочерних компаний. В организации мы не предусмотрели всей специфики инвестирования в новые проекты, которые отличаются от нашей обычной инвестиционной стратегии выкупа бизнеса", — заявили в совместном заявлении управляющие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симонас Густайнис, Мартинас Кодарас и Пеетерс Сакс.

"Мы осознаем, какой ущерб нанесли действия одного человека доверию инвесторов, которое мы заслужили за многие годы, и глубоко сожалеем об этом, а также о негативном влиянии, которое могут ощутить другие связанные лица, работающие в экосистеме частного и венчурного капитала BaltCap".