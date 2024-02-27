Результаты внутреннего расследования BaltCap: Степуконис мог присвоить около 40,4 млн евро

BaltCap планирует организационно-управленческие изменения в структуре компании.
Целью основной части внутреннего расследования являлся анализ на уровне портфеля компаний фонда BaltCap Infrastructure Fund I, в результате которой выяснилось, что сумма денег, присвоенная Шарунасом Степуконисом у компаний, составляет 40,4 млн евро.
Большинство действий по выводу средств были произведены в 2021-2023 гг. В заявлении компании говорится, что нарушений в деятельности самого фонда не обнаружено – сделки и операции проводились в портфельных компаниях фонда и дочерних предприятиях этих компаний в Литве и Польше.
Расследование также показало, что у бывшего главы фонда не было сообщников в команде BaltCap. Установлено, что денежные средства присваивались путем создания и подачи большого количества поддельных и подложных документов, а также, предположительно, путем совершения иных преступных деяний и дисциплинарных проступков. Присвоенные деньги направлялись на игровые платформы (принадлежащие Olympic Casino Group) и биржевую торговую платформу Interactive Brokers.
"Оглядываясь назад и изучая цепочку событий, мы признаем, что внутренние предохранители BaltCap не обеспечили надлежащий уровень безопасности, особенно в отношении портфельных компаний и их дочерних компаний. В организации мы не предусмотрели всей специфики инвестирования в новые проекты, которые отличаются от нашей обычной инвестиционной стратегии выкупа бизнеса", — заявили в совместном заявлении управляющие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симонас Густайнис, Мартинас Кодарас и Пеетерс Сакс.
"Мы осознаем, какой ущерб нанесли действия одного человека доверию инвесторов, которое мы заслужили за многие годы, и глубоко сожалеем об этом, а также о негативном влиянии, которое могут ощутить другие связанные лица, работающие в экосистеме частного и венчурного капитала BaltCap".
"Уверяем вас, что мы крайне серьезно относимся к этой ситуации и готовы сделать все, чтобы восстановить утраченное доверие", – отметили управляющие партнеры BaltCap.
На уровне портфельных компаний дополнительные меры контроля были введены сразу же после того, как стали известны подозрительные операции бывшего управляющего фондом, с целью предотвращения такой деятельности. Усиление систем организационного контроля и финансового управления BaltCap будет продолжено.
"Мы также планируем изменения в структуре и управлении организацией. Хотя основная часть расследования уже завершена, внутреннее расследование продолжается и займет некоторое время, поскольку дело действительно комплексное. Изменения еще будут, после анализа практики управления рисками появятся новые внутренние процедуры", – отметили управляющие партнеры BaltCap.
В процессе укрепления механизмов по управлению и контролем над рисками, компании фонда BaltCap Infrastructure Fund приняли правовые меры по возврату присвоенных средств и подали иски против субъектов, получивших деньги, добытые преступным путем.
"Мы усердно работали над тем, чтобы инфраструктурный фонд и стоимость его портфеля не пострадали еще больше. Портфельные компании работают в штатном режиме, а сам фонд прибылен — его стоимость на данный момент существенно превышает стоимость капитала инвесторов. Это событие также не коснулось других инвестиционно-стратегических фондов BaltCap", – отметили управляющие партнеры.
С момента основания инвесторы вложили в фонды BaltCap 663 млн евро, и сегодня стоимость этих инвестиций, включая средства, уже выплаченные инвесторам, составляет 900 млн евро. Среднегодовая рентабельность реализованных инвестиций составляет 18 процентов.