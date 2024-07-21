Результаты полицейского рейда: 20 нетрезвых водителей за день

Там в организме водителя (1970 г.р.) Mercedes-Benz было 0,46 промилле, он сказал, что полоскал рот одеколоном после чистки зубов.

Еще один экипаж дежурил в Электренай.

Вскоре там же был остановлен водитель (966 г.р.) Subaru, в организме которого было 1,93 промилле.

В Электренай попался нетрезвый (0,61 промилле) водитель (1991 г.р.) BMW. Он уверял, что дома проверял наличие алкоголя с помощью личного алкотестера, тот показал, что он трезв.

Женщине (1961 г.р.), управлявшей микроавтобусом, угрожает уголовная ответственность, в ее организме было 1,67 промилле.

Там же был остановлен водитель (1986 г.р.) BMW - в его организме было 0,59 промилле.

Затем попался гражданин Латвии (1973 г.р.) за рулем Volvo. В его организме было 1,09 промилле, он вез пассажиров в аэропорт.

Там же проверили женщину (1968 г.р), управлявшую автомобилем Peugeot, в ее организме было 0,70 промилле. Она уверяла, что пила накануне вечером.

В организме мужчины (1992 г.р.) из Укмерге, который управлял Audi A6, было 0,65 промилле. Мужчина признал, что накануне выпил 6 бутылок пива и не протрезвел.

Еще один экипаж дежурил в Лентварисе. Там был остановлен водитель (1977 г.р.) Volvo, в организме которого было 1,11 промилле, а в организме водителя (1988 г.р.) BMW было 0,92 промилле.