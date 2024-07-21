Результаты полицейского рейда: 20 нетрезвых водителей за день

Рейд начался 20 июля, в 9 ч.
В Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, водитель (1959 г.р.) VW Tuareg „надул“ 0,78 промилле.
Там же был остановлен водитель (1986 г.р.) BMW - в его организме было 0,59 промилле.
Женщине (1961 г.р.), управлявшей микроавтобусом, угрожает уголовная ответственность, в ее организме было 1,67 промилле.
В Электренай попался нетрезвый (0,61 промилле) водитель (1991 г.р.) BMW. Он уверял, что дома проверял наличие алкоголя с помощью личного алкотестера, тот показал, что он трезв.
Вскоре там же был остановлен водитель (966 г.р.) Subaru, в организме которого было 1,93 промилле.
Еще один экипаж дежурил в Электренай.
Там в организме водителя (1970 г.р.) Mercedes-Benz было 0,46 промилле, он сказал, что полоскал рот одеколоном после чистки зубов.
Затем попался гражданин Латвии (1973 г.р.) за рулем Volvo. В его организме было 1,09 промилле, он вез пассажиров в аэропорт.
Там же проверили женщину (1968 г.р), управлявшую автомобилем Peugeot, в ее организме было 0,70 промилле. Она уверяла, что пила накануне вечером.
В организме мужчины (1992 г.р.) из Укмерге, который управлял Audi A6, было 0,65 промилле. Мужчина признал, что накануне выпил 6 бутылок пива и не протрезвел.
Еще один экипаж дежурил в Лентварисе. Там был остановлен водитель (1977 г.р.) Volvo, в организме которого было 1,11 промилле, а в организме водителя (1988 г.р.) BMW было 0,92 промилле.
Проверка состоялась и в Эйшишкес (Шальчининкский район). Там попались два нетрезвых водителя, оба на VW. В организме мужчины 1985 г.р. было 0,44 промилле, а 1951 г.р. - 0,49 промилле.
Были проверки и в Юодшиляй (Вильнюсский район). За рулем Citroen сидел молодой человек (1999 г.р.), который решил подбросить девушку в город. В его организме было 0,69 промилле. Выяснилось также, что у него нет прав на вождение.
Был задержан также гражданин Грузии (1969 г.р.), который управлял автомобилем Ford - у него не было ни прав, ни вида на жительство в Литве. Мужчину передали пограничникам.
После обеда большой рейд провели в Вильнюсе. С 14 до 17 ч. водителей проверяли на ул. Гележинё Вилко под кольцом на проспекте Саванорю и на проспекте Лайсвес около „Парка сказок“.
За три часа попались 6 пьяных водителей.
Водитель 1970 г.р. SAAB признал, что пил алкоголь за два часа до поездки. Алкотестер показал 1,41 промилле.
Вскоре остановили автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял нетрезвый (2,34 промилле) водитель (1971 г.р.). Мужчина сказал, что приехал из Даугай (Алитусский район).
Литовец (1988 г.р.) управлял зарегистрированным в Великобритании автомобилем BMW. Он был пьян - 1,12 промилле. У него также не было прав.
Водитель (1985 г.р.) Audi уверял, что пил накануне, алкотестер показал 0,74 промилле.
Девушка на BMW остановилась, не доезжая до места рейда. К ней подъехал экипаж. В организме водителя 1997 г.р. было 0,49 промилле.
В конце рейда был остановлен водитель (1988 г.р.) BMW. У него не было прав. В организме мужчины было 2,59 промилле.
Всего в субботу в Вильнюсском округе были остановлены 20 нетрезвых водителей. Полиция назвала это количество большим.