Рейд в Вильнюсе: пытавшийся избежать проверки водитель BMW убегал от полицейских

Сначала полиция дежурила на ул. Упес, здесь остановили первого нарушителя. Молодая водитель BMW была нетрезвой – 0,57 промилле. Девушка получила штраф и была лишена водительского удостоверения.

Позже полиция переместилась на ул. Друес, там был остановлен водитель Leхus, в его организме было 0,46 промилле.

Там же попался первый иностранец, который нелегально находился в Литве. Мужчина на Toyota „задержался“ в Литве, у него не было действующих документов.